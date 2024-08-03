В России оценили ущерб виноградникам от экстремальной жары

Ключевые российские регионы, производящие сырье для недорогих вин, практически не пострадали от аномальной жары, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«Там, где следом за жарой пришли дожди, урожай может быть высоким по качеству, несмотря на некоторое сокращение в объеме», — отметили в ведомстве.

Ситуация существенно отличается в зависимости от региона, подчеркнули в Роскачестве. Так, потери отдельных виноградников могут достигать 20-30%. Однако масштабных потерь не ожидается, заверили эксперты. По их словам, более негативного сценария удалось избежать благодаря дождливым зиме и весне.

До этого аналитики выяснили, в каких регионах России сильнее всего любят вино. Лидером по объемам потребления стала Москва. По итогам первых пяти месяцев вино встречалось в 3,1% чеков жителей столицы. Вторую строчку в рейтинге заняла Самара. Третье место поделили Пермь и Екатеринбург.

Ранее Россия повысила ввозные пошлины на цветы и алкоголь из ряда стран.