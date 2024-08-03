Эксперт объяснил снижение цен на Peugeot и Citroen в России

Российские дилеры снизили цены на европейские автомобили брендов Peugeot и Citroen для привлечения покупателей на фоне низкого спроса, заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Его слова приводит «Лента.ру».

С 1 августа кроссоверы Peugeot и Citroen подешевели на 350–800 тыс. рублей.

Снижение цен на эти европейские бренды вряд ли поможет дилерам разогнать продажи, считает автоэксперт. Дело в том, что еще до 2022 года обе марки не пользовались особой популярностью у россиян, пояснил он.

Так, по итогам 2021 года продажи Peugeot в России составили 8727 автомобилей, а Citroen — всего 4897 машин.

До этого в России зафиксировали рост среднего размера автокредита. За последний год он увеличился более чем на 5%, до 1,39 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать машиноместа.