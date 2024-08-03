Спрос на новостройки в России рухнул после отмены льготной ипотеки

Спрос россиян на покупку жилья в новостройках в июле, по предварительным данным, просел на 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Такое резкое падение интереса к «первичке» в прошлом месяце обусловлено тремя главными факторами, пояснили аналитики. Во-первых, с 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новое жилье под 8%. Во-вторых, власти на неделю задержали перезапуск семейной ипотеки. Третьей причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ с 16% до 18% годовых.

При этом, несмотря на сложившуюся на первичном рынке недвижимости ситуацию, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки.

До этого в России продлили IT-ипотеку до 2030 года, внеся ряд изменений в условия ее выдачи. «Газета.Ru» выяснила, как ужесточение условий программы скажется на спросе.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке.