РФ вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

В 2024 году Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на последние данные стран «Большой двадцатки».

Отмечается, что в среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди стран «группы двадцати» составляет $23,6 тысячи, при этом среди государств – участников объединения лишь у шести показатель больше этого уровня.

Самая скромная суверенная задолженность на душу населения, по последним доступным данным, у Индии с $1316, а также Индонезии с $1747. РФ замыкает тройку с показателем в $2076 на человека по итогам первых шести месяцев текущего года.

Также отмечается, что антилидером среди крупнейших экономик мира по объему госдолга на душу населения в 2024 году остаются США с $104,5 тысячи на человека.

В конце мая сообщалось, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) заняла четвертое место в мировом рейтинге еще в 2021 году, при этом в 2022-2023 годах она подтвердила эту позицию, закрепившись в первой пятерке стран.

19 мая сообщалось, что с начала XXI века экономика Российской Федерации показала восьмикратный рост, заняв место в десятке среди крупнейших мировых экономик по скорости роста в долларовом выражении.

Ранее Росстат оценил рост экономики России в первом квартале.