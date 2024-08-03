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Назван лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

Аналитик Зварич: банковский вклад является лучшим способом сохранить деньги

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Depositphotos

Банковские вклады сейчас выгоднее фондового рынка для сохранения сбережений, заявил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Это простой, понятный и низкорисковый инструмент, который благодаря готовности банков привлекать ликвидность под высокие ставки еще и предоставляет высокую доходность», — подчеркнул эксперт.

При этом есть возможность открыть вклад с высокой ставкой на различные сроки, отметил Зварич. Таким образом, каждый потребитель может подобрать для себя продукт с приемлемыми условиями на интересующий горизонт.

Еще один надежный способ сберечь деньги — открыть накопительный счет. Основные плюсы заключаются в том, что владелец счета может пополнять и снимать с него средства без ограничений и потери в процентах, выплаченных за предыдущие периоды.

Также можно рассмотреть покупку облигаций с переменным купоном и фонды денежного рынка, добавил аналитик.

Инвестиции в акции несут повышенные риски и требуют хороших знаний фондового рынка, предупредил Зварич.

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