Назван лучший способ сберечь деньги при высокой ставке

Банковские вклады сейчас выгоднее фондового рынка для сохранения сбережений, заявил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Это простой, понятный и низкорисковый инструмент, который благодаря готовности банков привлекать ликвидность под высокие ставки еще и предоставляет высокую доходность», — подчеркнул эксперт.

При этом есть возможность открыть вклад с высокой ставкой на различные сроки, отметил Зварич. Таким образом, каждый потребитель может подобрать для себя продукт с приемлемыми условиями на интересующий горизонт.

Еще один надежный способ сберечь деньги — открыть накопительный счет. Основные плюсы заключаются в том, что владелец счета может пополнять и снимать с него средства без ограничений и потери в процентах, выплаченных за предыдущие периоды.

Также можно рассмотреть покупку облигаций с переменным купоном и фонды денежного рынка, добавил аналитик.

Инвестиции в акции несут повышенные риски и требуют хороших знаний фондового рынка, предупредил Зварич.

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