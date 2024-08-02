Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку

Московская биржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.

«В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — заявил он.

Отмечается, что в пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой в нем не содержится.

До этого сообщалось, что министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября. При этом уточняется, что речь идет только о сделках, которые проводятся в обычном порядке и необходимы для прекращения дальнейших подобных транзакций с юридическими лицами под санкциями.

Ранее в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.