Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку

РБК: Мосбиржа приостановила публикацию данных об объемах торгов валютой

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.

«В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке», — заявил он.

Отмечается, что в пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой в нем не содержится.

До этого сообщалось, что министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября. При этом уточняется, что речь идет только о сделках, которые проводятся в обычном порядке и необходимы для прекращения дальнейших подобных транзакций с юридическими лицами под санкциями.

Ранее в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами