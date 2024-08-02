Великобритания продлила разрешение на операции с НРД

Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей проведение операций с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Об этом говорится в заявлении Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно сообщению OFSI, 2 августа генеральная лицензия была продлена, и теперь ее срок истекает 12 октября 2024 года. Документ разрешает «продажу, дивестиции и передачу финансовых инструментов, хранящихся в НРД», а также осуществление платежей за их хранение. До этого действие лицензии истекало 13 августа.

До этого министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября.

13 июня стало известно, что Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против Мосбиржи, НКЦ и НРД, которые были приняты днем ранее.

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