США продлили разрешение на операции с Мосбиржей

Министерство финансов США продлило разрешение на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября. Об этом следует из опубликованной лицензии американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (executive order, или E.O.) 14024 <…> разрешены до 12 октября 2024 года», — говорится в документе.

При этом в тексте уточняется, что речь идет только о сделках, которые проводятся в обычном порядке и необходимы для прекращения дальнейших подобных транзакций с юрлицами под санкциями.

Данная лицензия распространяется на операции с Мосбиржей, НКЦ, НРД, а также их дочерними предприятиями. Предыдущая версия документа позволяла работать с площадками только до 13 августа.

12 июня США ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и НРД, выступающих посредником в сделках с валютой на бирже.

По словам замглавы Минфина РФ Ивана Чебескова, рестрикции осложнили взаимодействие России с внешними партнерами. Центробанк вскоре после введения санкций начал по-новому подсчитывать курс рубля к доллару США.

Ранее в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.