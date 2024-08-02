Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе сократилось производство пива

Евростат: в 2023 году производство пива в ЕС упало на 5%

close
100%
Shutterstock

Объемы производства пива в странах Евросоюза по результатам 2023 года сократились на 5%, до 34,3 млрд литров. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Выпуск алкогольного пива в регионе за 12 месяцев просел на 5% год к году, до 32,5 млрд литров. При этом производство безалкогольного пива подскочило на 13,5%, до 1,8 млрд литров.

Лидерство по производству пива в 2023-м сохранила Германия. По итогам прошлого года в стране выпустили 7,2 млрд литров, что составляет 22,3% от общего объема производства пива в ЕС.

Следом идут Испания и Польша с объемом производства 4 млрд литров и 3,5 млрд литров соответственно.

В топ-5 крупнейших производителей пива в ЕС также вошли Нидерланды (2,4 млн литров) и Бельгия (2 млрд литров).

До этого в России зафиксировали рост продаж пива. По итогам первого полугодия потребление этого алкогольного напитка выросло на 4,8%.

Ранее в Госдуме оценили идею запретить работу алкомаркетов в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами