Россия нарастила поставки молочной продукции в Китай почти вдвое

Россия по итогам первых семи месяцев нарастила поставки молочной продукции в Китай в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем экспорта за январь — июль превысил $8 млн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

Наибольшую долю в российском экспорте в КНР заняли сухие молочные продукты — на них пришлось более 40% всех поставок молочной продукции. На втором месте оказалось мороженое.

По итогам первого полугодия производство молока в России увеличилось на 3% и составило порядка 13,2 млн тонн. Выпуск сливок подскочил на 23% год к году, до 146,5 тыс. тонн. Производство мороженого за шесть месяцев взлетело на 14%, до 260,3 тыс. тонн.

Несмотря на рост объемов производства, розничные цены на молочную продукцию не снизились, а, напротив, выросли на 4,23% в годовом выражении.

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