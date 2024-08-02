Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как дешево улететь за границу в сентябре

«Ъ»: самые дешевые рейсы за рубеж в сентябре вылетают из Сочи и Санкт-Петербурга

close
100%
brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Дешевле всего улететь за границу в сентябре можно из Сочи, Санкт-Петербурга, Казани и Минеральных Вод, сообщает «Коммерсантъ».

В число самых бюджетных зарубежных направлений в начале осени входит Минск. Авиабилет из Петербурга в столицу Белоруссии можно купить за 3,7 тыс. рублей в одну сторону.

Из Казани, Сочи и Минвод за 5,7-7 тыс. рублей можно попасть в Казахстан, Армению и Грузию. Билеты на рейс из Сочи в Стамбул можно найти за 7,8 тыс. рублей, а в Абу-Даби — за 11,7 тыс. рублей.

До этого турэксперт назвала лучшие зарубежные направления для отдыха осенью. В первой половине сезона россиянам посоветовали лететь в Турцию, Египет и на Мальдивы. Также можно рассмотреть поездку в ОАЭ, где в сентябре уже установится комфортная температура. Во второй половине осени стоит присмотреться к Азии, а именно к Вьетнаму, Шри-Ланке и Таиланду, рекомендовала эксперт.

Ранее стало известно, сколько иностранных туристов посетили Россию за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами