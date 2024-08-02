Россиянам рассказали, как дешево улететь за границу в сентябре

Дешевле всего улететь за границу в сентябре можно из Сочи, Санкт-Петербурга, Казани и Минеральных Вод, сообщает «Коммерсантъ».

В число самых бюджетных зарубежных направлений в начале осени входит Минск. Авиабилет из Петербурга в столицу Белоруссии можно купить за 3,7 тыс. рублей в одну сторону.

Из Казани, Сочи и Минвод за 5,7-7 тыс. рублей можно попасть в Казахстан, Армению и Грузию. Билеты на рейс из Сочи в Стамбул можно найти за 7,8 тыс. рублей, а в Абу-Даби — за 11,7 тыс. рублей.

До этого турэксперт назвала лучшие зарубежные направления для отдыха осенью. В первой половине сезона россиянам посоветовали лететь в Турцию, Египет и на Мальдивы. Также можно рассмотреть поездку в ОАЭ, где в сентябре уже установится комфортная температура. Во второй половине осени стоит присмотреться к Азии, а именно к Вьетнаму, Шри-Ланке и Таиланду, рекомендовала эксперт.

Ранее стало известно, сколько иностранных туристов посетили Россию за полгода.