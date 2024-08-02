Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной. Соответствующий указ опубликован в пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Признана целесообразной ратификация подписанного 3 февраля 2022 года в Киеве соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной», — говорится в тексте указа Эрдогана.

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что встретился в четверг с украинской делегацией во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко. Стороны договорились довести товарооборот с $7,3 млрд в 2023 году до $10 млрд. Болат заверил, что турецкие компании будут активно участвовать в реконструкции на Украине.

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев.

До этого в МИД РФ напомнили, что Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Преимущественно это документы социально-гуманитарной и торгово-экономической направленности, представляющие для киевских властей практический интерес.

Ранее Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу Украины.