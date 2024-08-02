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Россиянам рассказали о перспективах снижения ипотечных ставок

Экономист Ракша: снижения ипотечных ставок в ближайшее время можно не ждать

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«Газета.Ru»

В России не стоит ожидать снижения ставок по кредитам, в том числе ипотечным, в ближайшее время, считает экономист Денис Ракша. Снизить инфляцию не удастся даже к 2025 году, поэтому действующие условия кредитования останутся надолго, заявил он в беседе с НСН.

«О теме снижения ставок по любым кредитам лучше забыть на долгий срок. Для этого нет никаких предпосылок. Мы еще находимся на восходящем тренде ключевой ставки», — убежден специалист.

Планы Центробанка к 2025 году добиться инфляции не выше 4% эксперт назвал наивными, подчеркнув, что регулятор не имеет возможности влиять на истинные причины инфляции. Первая – это структурное изменение экономики, а вторая – вкладывание государством средств в экономику без соответствующего предложения товаров и услуг.

«С этим ЦБ не может ничего сделать ставкой или какими-то еще методами», — заключил Ракша.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что по мере затухания текущего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз.

Экономисты ранее объяснили высокую инфляцию ростом госрасходов.

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