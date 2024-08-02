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В ВТБ рассказали о рекордном увеличении числа розничных клиентов

Число розничных клиентов ВТБ достигло 21,3 млн человек

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

С начала 2024 года число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные 2 млн человек, достигнув 21,3 млн клиентов, рассказал в рамках пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, банки, которые заинтересованы в долгосрочном партнерстве с клиентом, всегда предлагают ему лучшие условия на длительный срок.

«Мы улучшаем условия обслуживания наших клиентов, развиваем курьерскую сеть и онлайн-сервисы, предоставляя максимально конкурентные условия. Это позволит в ближайшие три года увеличить число розничных клиентов до 35 млн человек», — сказал он.

По его словам, одним из факторов при выборе банка являются выгодные условия в рамках программы лояльности.

Горшков отметил, что на выбор банка также влияет качество обслуживания и клиентского сервиса.

«Сегодня 96% активных клиентов банка пользуются онлайн-сервисами хотя бы раз в квартал. Этот показатель вырос на 13% с начала года и стал рекордным в истории банка», — сказал он.

Также Горшков рассказал, что в ходе интеграции двух банков с начала 2024 года более 1,3 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ. Он добавил, что 800 тыс. из них – новые клиенты для ВТБ, а остальные – действующие клиенты двух банков.

Напомним, онлайн-переход от «Открытия» в ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года.

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