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Еще одна российская компания выиграла суд против Euroclear

Суд взыскал с Euroclear в пользу «Зарубежнефти» $58 млн

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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Зарубежнефти» к Euroclear. С международного депозитария взыскали $58 млн или порядка 4,98 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

На данный момент в производстве находится еще один иск «Зарубежнефти» в отношении Euroclear, однако на гораздо меньшую сумму — всего 104,9 млн рублей.

В прошлом месяце Московский кредитный банк (МКБ) подал иск к Euroclear. Сумма требований превышает 11 млрд рублей. На данный момент в российских судах находится более ста исков к европейскому депозитарию от физических и юридических лиц.

Между тем Euroclear продолжает зарабатывать на заблокированных российских активах. Только за первый квартал доход депозитария от процентов достиг €1,57 млрд. Для сравнения: общий доход площадки от процентов за период составил €1,95 млрд. Таким образом, большая часть доходов была получена за счет замороженных активов РФ.

Ранее Россия рекордно нарастила свои международные резервы.

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