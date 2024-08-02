В России захотели запретить маркетплейсам нанимать самозанятых

Минпромторг РФ предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им брать на работу самозанятых. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Подобные меры позволят упорядочить взаимодействие онлайн-ретейлеров с контрагентами и сделать работу площадок более прозрачной, считают в ведомстве.

Между тем эксперты рынка опасаются, что нововведения могут привести к нехватке сотрудников у маркетплейсов. Чаще всего самозанятые привлекаются для разгрузки поставок или в качестве водителей. Запрет на наем самозанятых значительно осложнит поиск свободных рук, готовых работать на таких вакансиях по трудовому договору, предупреждают аналитики.

Уровень безработицы в России находится на рекордных минимумах. По итогам июня он опустился до 2,4%.

Ранее сообщалось, что российские компании начали «вербовать» на работу школьников из-за дефицита кадров.