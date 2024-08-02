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Эксперт предрек «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Зампред ВТБ Горшков: высокие ставки по вкладам сохранятся до конца 2024 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Ставки по сберегательным продуктам останутся высокими до конца 2024 года, прогнозирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Его цитирует РБК.

«Экстраставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд — с декабря 2023 года по июль 2024 года — ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%», — пояснил эксперт.

В ВТБ ожидают, что Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как минимум значительную часть первого квартала следующего года. Это означает, что у потребителей есть возможность зафиксировать выгодные условия по вкладам и накопительным счетам на достаточно длительный срок, подчеркнул Горшков.

На июльском заседании Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку. Она выросла с 16% до 18% годовых.

Ранее стало известно, на что больше всего обращают внимание россияне при открытии депозита.

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