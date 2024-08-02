В России зафиксировали парфюмерный бум

Производство духов и одеколонов в РФ достигло рекордных значений на фоне снижения импорта. Об этом сообщает РБК.

«В 2024 году производство парфюмерной продукции в России достигло как минимум четырехлетнего рекорда», — уточнили в публикации.

По итогам первого полугодия объем производства парфюмерной продукции в России составил 51,6 млн флаконов. По статистике оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) стал рекордным, как минимум с 2021 года.

Это происходит на фоне падения импорта парфюмерии, по итогам первого полугодия 2024 года закупки сократились на 10,6%, до 26,9 млн флаконов.

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