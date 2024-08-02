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Получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе назначат единовременные выплаты

Получившим инвалидность с 2014 года в ДНР и ЛНР выплатят до 6 млн рублей

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Военнослужащим из вооруженных сил Донецкой народной республики, народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов обеих республик, получившим инвалидность с 2014 года, назначат единовременные выплаты в размере от 4 млн до 6 млн рублей в зависимости от группы инвалидности. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на указа президента России, разработанного Минобороны.

Инвалиды 1-й группы получат 6 054 415 рублей, инвалиды 2-й группы – 5 236 250 рублей, инвалиды 3-й группы – 4 418 086 рублей. За выделением средств будет следить правительство.

Минобороны обязали установить порядок назначения выплат в отношении бывших военнослужащих ВС ДНР (народной милиции республики) и народной милиции ЛНР, органов и подразделений государственной оперативно-спасательной службы ДНР.

МВД установит порядок выплат бывшим военнослужащим МВД ДНР, а также рядового и начальствующего состава, покинувших органы внутренних дел ДНР и ЛНР. ФСБ поручено определить такой порядок для бывших военнослужащих министерств государственной безопасности республик.

Получение этой меры соцподдержки не будет учитываться, если гражданин получает другие выплаты и ему предоставляются другие меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.

Ранее стало известно, что цифровой рубль протестируют в виде соцвыплат.

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