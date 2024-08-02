В России откроется прием заявлений на погашение части ипотеки

Многодетные семьи с 8 августа смогут подать заявление на выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ДОМ.РФ.

«Правительство РФ утвердило порядок обращения граждан за получением выплат на погашение задолженности по ипотечным кредитам многодетных семей при рождении детей в 2024-2030 гг. Размер выплаты составляет 450 тыс. рублей, а в отдельных регионах России может быть увеличен до 1 млн рублей, подать заявление на господдержку можно с 8 августа 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что получить помощь возможно в погашении ипотеки как на приобретение, так и на строительство жилья.

До этого Минцифры России опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов без досрочного погашения льготной ипотеки.

В программе IT-ипотеки произошли изменения: ставка теперь не превышает 6%, программа перестала действовать в Москве и Санкт-Петербурге, а размер льготного кредита ограничен 9 млн рублей во всех российских регионах.

Ранее эксперт оценил, снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы.