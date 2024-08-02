Эксперт ООН рассказала, что активы Центробанков за рубежом обладают иммунитетом

Активы центральных банков за рубежом обладают иммунитетом, их замораживание или использование нарушают международное право. Об этом заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.

Она рассказала, что в последние годы наблюдается тенденция заморозки и использования ресурсов Центробанков или госкомпаний Венесуэлы, Афганистана, Сирии и РФ «со ссылкой либо на снятие иммунитета в связи с уголовным преследованием, либо квалификации государства в качестве спонсора терроризма, либо непризнанием результатов выборов в стране».

По ее словам, эти доводы не имеют оснований в международном праве.

До этого Довгань заявляла, что санкции, вводимые против государства в одностороннем порядке, негативно влияют на те страны, которые принимают решение об их введении.

Ранее сообщалось, что ЕС обсудит бессрочное замораживание активов России.