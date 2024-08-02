Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о срыве европейского плана по отказу от российского топлива

BI: США сокращают поставки газа в Европу, не давая ей отказаться от топлива РФ

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

В США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 млн метрических тонн сжиженного природного газа. Импорт из России в этот же промежуток времени составил 1,3 млн тонн. Издание подчеркивает, что разница в объеме поставок на континент продолжает сокращаться. Соединенные Штаты начали отправлять товары в страны, где за них платят больше, например в Азию.

Автор материала считает, что продолжающийся импорт топлива затрудняет европейские планы по отказу от российского газа.

До этого член Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России.

26 июля группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз. Депутаты Нидерландов в письме к правительству страны задались вопросами, правда ли, что импорт газа из РФ в ЕС увеличивается. Парламентарии также поинтересовались, обеспокоены ли в кабмине тем, что страны Евросоюза вновь ставят себя в зависимость от России.

Ранее все санкции ЕС против России были продлены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами