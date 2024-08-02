На Западе рассказали о срыве европейского плана по отказу от российского топлива

В США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 млн метрических тонн сжиженного природного газа. Импорт из России в этот же промежуток времени составил 1,3 млн тонн. Издание подчеркивает, что разница в объеме поставок на континент продолжает сокращаться. Соединенные Штаты начали отправлять товары в страны, где за них платят больше, например в Азию.

Автор материала считает, что продолжающийся импорт топлива затрудняет европейские планы по отказу от российского газа.

До этого член Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России.

26 июля группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз. Депутаты Нидерландов в письме к правительству страны задались вопросами, правда ли, что импорт газа из РФ в ЕС увеличивается. Парламентарии также поинтересовались, обеспокоены ли в кабмине тем, что страны Евросоюза вновь ставят себя в зависимость от России.

Ранее все санкции ЕС против России были продлены.