ЦБ хочет изменить подход к ОСАГО

Банк России готов в среднесрочной перспективе пересмотреть подход к ОСАГО, сделав ценообразование свободным — но для этого существует несколько препятствий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова.

Представитель ЦБ пояснил, что с марта 2024 года начали работать короткие полисы ОСАГО, где предусмотрен свободный тариф — однако, по мнению ЦБ, переносить эту практику на годовые полисы преждевременно.

Смирнов добавил, что отсутствие жалоб на практику со свободными тарифами станет большим аргументом для введения свободного ценообразования для других вариантов полиса ОСАГО.

До этого была названа дата, после которой не нужно предъявлять ОСАГО на регистрации машины.

Принятое нововведение касается как первичной постановки транспорта на учет, так и смены его собственника.

Ранее стало известно, что запчасти для китайских автомобилей подорожали на четверть за год.