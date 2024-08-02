Депутаты предложили обязать родителей содержать детей-студентов

В Государственную думу России внесли проект об обязанности родителей содержать своих детей во время обучения в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов — суд назначит твердую денежную сумму, которая будет выплачиваться ежемесячно.

Основанием для прекращения денежной поддержки депутаты предлагают считать отчисление из университета, окончание обучения или достижение 23 лет.

До этого член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что в России необходимо начать строить жилье для аренды студентами рядом с вузами.

Ранее сообщалось, что в России могут начать предоставлять общежития только малоимущим студентам.