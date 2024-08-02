Число премиальных новостроек в Москве достигло исторического максимума

Предложение в сегменте новостроек премиум-класса в Москве по итогам июня выросло до рекордных 477 тыс. «квадратов». Об этом свидетельствуют данные компании «Метриум», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

В июне на столичном рынке премиального жилья реализовывались 60 проектов. Показатель стал максимальным за всю историю. В продаже находились 5,8 тыс. квартир и апартаментов, рассказала директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум». В 2023 году к покупке были доступны объекты в 57 проектах с 5,3 тыс. помещений общей площадью 433 тыс. кв. м.

Структура предложения новостроек премиум-класса по стадии готовности за 12 месяцев также изменилась. Доля помещений на котловане за год выросла до 23% с 13%. При этом самым дефицитным предложением остаются помещения в готовых домах: в июне 2024 года на них приходилось лишь 9% от общего объема доступных лотов против 11% годом ранее.

«В премиальном сегменте сейчас наиболее востребованы готовые новостройки и дома на высоких стадиях строительства. Клиенты в этом сегменте обычно не хотят долго ждать окончания стройки», — комментирует коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

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