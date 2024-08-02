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Юрист рассказала, как составить договор при сдаче квартиры в аренду

Юрист Нигматуллина: письменный договор аренды спасет от мошенников

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Shutterstock

Чтобы избежать неприятностей при сдаче квартиры, необходимо заключать договор аренды с квартиросъемщиками. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

Сфера аренды жилья — одна из самых уязвимых для мошенничеств, отметила эксперт. Арендаторы могут испортить имущество и не возместить убытки, обмануть с коммунальными платежами, пересдать квартиру в субаренду втайне от собственника. Письменный договор поможет избежать разногласий, а также позволит в случае возникновения проблем обратиться в суд, подчеркнула юрист.

При этом важно заключать договор не только при сдаче жилья на долгий срок, но и при краткосрочной аренде, отметила Нигматуллина.

«Многие думают, что договор аренды нужен только при долгосрочном найме. В реальности риски при краткосрочной аренде не ниже, чем при долгосрочной», — предупредила эксперт.

В договоре следует указать дату платежа, способ передачи денег, а также прописать, из чего состоит квартплата и за какой срок наймодатель или наниматель должны предупредить о расторжении договора, перечислила Нигматуллина. Отдельно можно прописать размер штрафа, если арендатор решит съехать досрочно, добавила юрист.

Проблем с порчей имущества поможет избежать грамотно составленный акт приема-передачи жилья с описью. Если в квартире есть ценные вещи, их состояние можно зафиксировать на фото, рекомендовала Нигматуллина. Это избавит как собственника жилья, так и арендатора от спорных ситуаций: обеим сторонам будет очевидно, было ли испорчено имущество жильцом или нет.

До этого россиян предупредили о подорожании аренды к осени.

Ранее эксперт раскрыл, как рост ключевой ставки повлияет на рынок аренды.

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