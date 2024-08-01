В России растет спрос на натуральный кофе

За первое полугодие 2024 года потребление натурального кофе в России увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «МАЙ».

Особенно впечатляющий рост наблюдается в онлайн-сегменте, где продажи натурального кофе выросли более чем на 30%. В то же время спрос на растворимый кофе увеличивается менее заметными темпами — менее 5%.

Эксперты отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать об изменении предпочтений российских потребителей в пользу более качественных сортов кофе. Однако рост популярности натурального кофе происходит на фоне повышения мировых цен на этот продукт.

В начале июля стало известно, что из-за жары в Юго-Восточной Азии во втором квартале 2024 года произошло резкое повышение мировых цен на кофе. Стоимость робусты выросла на 18,1%, а арабики — на 20,6%. Впоследствии фьючерсы на арабику достигли двухлетнего максимума.

Ранее диетолог сравнила частое употребление кофе с кредитом.