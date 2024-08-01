В России зафиксировали рост потребления электроэнергии

Потребление электроэнергии населением России демонстрирует резкий рост, вызывая серьезную обеспокоенность у регулятора энергорынков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью с главой Совета рынка Максимом Быстровым.

За первые пять месяцев текущего года бытовые потребители увеличили использование электроэнергии примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в масштабах всей Единой энергосистемы России. Этот показатель в полтора раза превышает рост потребления в других категориях.

«Такой значительный рост потребления в бытовом секторе сильно настораживает. Это говорит о том, что экономические субъекты всеми способами пытаются присоединиться к льготным бытовым тарифам», — заявил Максим Быстров.

В России исторически сложилась ситуация, когда тарифы для населения искусственно сдерживаются ниже экономически обоснованной цены. Разницу вынуждены компенсировать коммерческие потребители через более высокие тарифы. В 2024 году бизнес доплатит за население около ₽300 млрд.

В середине июля депутат Госдумы Светлана Разворотнева посоветовала россиянам при малейшем подозрении на мошенничество в сфере ЖКХ немедленно вешать трубку и перезванивать в ресурсоснабжающую организацию самостоятельно. Она также рекомендовала информировать об угрозах мошенничества тех, кто не использует онлайн-сервисы, особенно пожилых людей.

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