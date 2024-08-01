Вице-премьер РФ Новак назвал цены на нефть комфортными

Текущий уровень мировых цен на нефть в диапазоне $80–85 за баррель является комфортным для российского бюджета. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, комфортном для России и нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре $80–85. Сейчас это подтверждается», — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть не может оставаться неизменной и подвержена колебаниям. Однако ключевым фактором, по его мнению, является сохранение баланса спроса и предложения на рынке.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть выросли после приказа верховного лидера Ирана Али Хаменеи об атаке по Израилю в отместку за атаку, нанесения ракетного удара по дому в Тегеране, в котором находился глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания . Цена нефти West Texas Intermediate превысила $78 за баррель, а нефть марки Brent закрылась около $81.

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