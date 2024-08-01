Стало известно, на сколько сдача квартиры проигрывает депозиту по доходности

По данным аналитиков, средняя доходность от аренды однокомнатной квартиры составляет 6,6%, в то время как ставки по депозитам достигают 19%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Циан».

Они сравнили доходность от сдачи в аренду однокомнатных квартир на вторичном рынке, приобретенных без ипотеки, с текущими ставками по банковским вкладам сроком от года до трех лет в 35 городах с населением от 500 тыс. человек, а также Сочи, Калининград, Московскую и Ленинградскую области.

Аналитики отмечают, что повышение ключевой ставки во второй половине 2023 года и в июле 2024-го привело к улучшению условий по банковским депозитам. В конце июля вклады сроком от года до трех лет в крупнейших банках предлагались под 15-19% годовых.

Самая высокая доходность от сдачи квартиры в аренду зафиксирована в Хабаровске, Калининграде и Ижевске — 8-9% годовых. Однако даже эти показатели существенно ниже, чем ставки по депозитам. Наименьшую доходность получают рантье в Севастополе (4,2%), Казани и Набережных Челнах (5,2-5,6% годовых).

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