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В Европе сочли завершившимся энергетический кризис

Глава Shell Саван: энергетический кризис в Европе закончился

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Global Look Press

Shell наблюдает возвращение цен в Европе на энергоносители к доковидному уровню, но готовится к волатильному энергопереходу. Об этом заявил генеральный директор компании Ваэль Саван в интервью для Financial Times.

По словам Савана, цены на газ, нефть и электроэнергию снизились и стабилизировались.

«В этом квартале мы увидели, что во всем энергетическом комплексе, возможно, в большей степени, чем в любом из предыдущих [кварталов] за последнее время, мы возвращаемся к нормальному уровню цен и прибыли, который был до 2022 года», — сказал он.

Несмотря на это, Shell готовится к непростому периоду в ходе энергетического перехода.

Компания отчиталась о более высокой, чем ожидалось, скорректированной прибыли во втором квартале — $6,3 млрд по сравнению с $5,1 млрд годом ранее. Shell также объявила об экономии затрат на $1,7 млрд и снижении чистого долга более чем на $2 млрд. Саван заявил, что Shell сохранит дивиденды и ежеквартальный выкуп акций на уровне $3,5 млрд.

До этого стало известно, что Люксембург снова стал лидером среди стран Европы по доступности бензина для населения в первом полугодии 2024 года, где жители могут приобрести свыше 2,5 тыс. литров бензина на свои средние зарплаты. Россия занимает 13-е место в рейтинге, а последнее место досталось Молдавии, жители которой могут купить лишь 463 литра топлива.

Ранее кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина на осень.

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