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Япония профинансирует создание пути в Европу в обход России

The Japan Times: Япония профинансирует создание торгового маршрута в обход РФ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с лидерами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана планирует объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии, целью которого станет создание нового торгового маршрута в Европу. Об этом пишет The Japan Times.

Планируется, что маршрут пройдет через Каспийское море, связав Центральную Азию и Европу в обход территории России.

Встреча с центральноазиатскими лидерами должна состояться во время рабочей поездки Кисиды в Казахстан с 9 по 12 августа.

До этого помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.

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