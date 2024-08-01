Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7,6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых 6 месяцев 2023 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а воздушный трафик на международных рейсах – на 23,2%, сообщает РБК.

Больше всего пассажиров в июне 2023 года перевезли авиакомпании группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа»).

Пассажиропоток «Аэрофлота» в июне увеличился на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 млн человек, пассажиропоток «России» вырос на 42% (1,2 млн пассажиров), а «Победа» перевезла 1,2 млн пассажиров (+2,4 п.п. к аналогичному периоду 2023 года). Всего за первое полугодие группа «Аэрофлота» увеличила перевозки пассажиров на 21,4% и достигла 25,4 млн человек. Пассажиропоток «России» вырос на 7,6% (до 51 млн пассажиров).

Четвертое место в рейтинге по объему перевезенных пассажиров в июне заняла авиакомпания S7 (снижение на 21,4%). Но по итогам первых 6 месяцев 2024 года S7 удерживает третье после «Аэрофлота» и «Победы» место по количеству перевезенных пассажиров (более 6 млн человек). Замкнула пятерку лидеров в июне авиакомпания «Уральские авиалинии».