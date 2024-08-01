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Минцифры уточнило условия IT-ипотеки

Минцифры опровергло невозможность увольнения сотрудника с IT-ипотекой

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Shutterstock/puhhha

Минцифры РФ опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов без досрочного погашения льготной ипотеки. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Ведомство разъяснило, что переходить в другие аккредитованные IT-компании, получающие налоговые льготы, можно неограниченное количество раз в течение всего срока ипотеки. Ранее сообщалось , что специалисты не смогут уволиться, не погасив льготную ипотеку. Минцифры пояснило, что раньше требовалось проработать в компании минимум пять лет с момента оформления кредита, а теперь нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки.

В программе IT-ипотеки произошли изменения: ставка теперь не превышает 6%, программа перестала действовать в Москве и Санкт-Петербурге, а размер льготного кредита ограничен 9 млн рублей во всех российских регионах. Ранее он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных населенных пунктах.

31 июля правительство РФ продлило программу льготной IT-ипотеки до 2030 года.

Ранее эксперт оценил , снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы.

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