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Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции в 2024 году

Совкомбанк поддержал социнвестициями 193 организации в 2024 году

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Пресс-служба Совкомбанка

За шесть месяцев 2024 года Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции. Такие данные следуют из первого социального отчета, опубликованного банком.

Отмечается, что в этом году кредитной организации удалось оказать поддержку 193 организациям и 150 тысячам клиентов.

Как рассказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, в отчет были включены все направления социальных инвестиций. Так, в него вошли средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене. Кроме того, документ включает федеральный проект со Сколково «Технологии добра» и собственную благотворительную платформу «Совкомбанк про добро».

«В своем подходе мы раздаем не «рыбу», а «удочки», полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами», — сказал Хотимский.

Как уточнили в банке, в первом полугодии 2024 года к платформе «Совкомбанк про добро» был открыт доступ для не клиентов банка. Также в решение был добавлен личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.

В свою очередь, в проект «Технологии добра» в это году были добавлены новые продукты и сервисы. Кроме того, к нему присоединены партнеры, которые совместно с Совкомбанком предоставляют бесплатные услуги для благотворительных фондов.

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