ЕС может вынудить Украину снять санкции с российской нефти

Решение украинских властей остановить транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» стало причиной дипломатического скандала, в центре которого оказались Словакия и Венгрия. Но Будапешт и Братислава сумеют отстоять свои права, и Киеву придется снять свой запрет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Для этого есть железные основания: не имея выхода к морю, они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России», — отметил эксперт, уточнив, что в Еврокомиссии об этом знают, но сознательно «медлят с решением».

По мнению политического аналитика, противники премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его венгерского коллеги Виктора Орбана «пытаются использовать паузу», чтобы оказать на политиков давление. Оленченко обратил внимание, что вряд ли у Евросоюза «что-то получится».

До этого сообщалось, что на Словакию и Венгрию посыпались упреки, странам даже предложили покинуть ЕС. В свою очередь Фицо озвучил возможное решение по транзиту нефти из РФ.

Ранее Фицо рассказал, почему блокировка Украиной «Лукойла» не коснется интересов РФ.