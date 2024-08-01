Клиентам «Сберинвестиций» станет проще искать ценные бумаги

В приложении «Сберинвестиции» появился скринер акций, с помощью которого пользователи смогут искать акции по заданным критериям, сообщает пресс-служба Сбера.

С помощью скринера клиенты смогут в несколько кликов находить самые перспективные бумаги по запросу.

Как отметила директор управления электронных рынков Сбера Аиша Кубезова, начинающим инвесторам станет проще формировать портфель благодаря новому скринеру.

«Запуск скринера особенно актуален сейчас, когда, как это обычно бывает во время снижений на рынке, появилась возможность вложиться в перспективные бумаги по привлекательным ценам. В такой момент нужно особо тщательно анализировать каждую компанию», — сказала она.

Сервис доступен в мобильном приложении «Сберинвестиции» на Android.