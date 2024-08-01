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Матвиенко оценила сроки создания платежной системы БРИКС

Матвиенко: решение по созданию платежной системы БРИКС может быть принято осенью

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James Oatway/Reuters

Решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято уже в октябре, допустила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что в октябре на саммите глав государств [БРИКС] в Казани, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать. Процесс уже не теоретический, он активно идет, практический», — отметила она.

Ранее Матвиенко заявила, что международная система SWIFT, как и доллар, дискредитировали себя.

До этого экономист Алексей Громов призвал Россию отказаться от западной финансовой системы и перейти на расчеты в национальных валютах. По его словам, этот шаг позволит нивелировать санкции.

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.

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