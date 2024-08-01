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В одном из ТЦ в Ульяновске произошло задымление

«Инсайд Ульяновск»: задымление произошло в торговом центре «Плаза»

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Задымление произошло в торговом центре (ТЦ) «Плаза» в городе Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайд Ульяновск».

Другие подробности в материале не уточняются.

Вечером 30 июля в ТЦ «Лоцман», расположенном в городе Симферополе в Республике Крым, начался пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, изначально огонь охватил третий этаж торгового центра. На этом фоне в здании частично обрушилась кровля.

Сразу после получения информации о ЧП на место прибыли сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации пожара привлекли 112 специалистов и 41 единицу техники. Полностью потушить пламя удалось только к утру 31 июля.

25 июля перед ТЦ «Дмитревский», который находится в городе Екатеринбурге в Свердловской области, взорвался баллон с пропаном. В результате серьезно пострадал один человек, он попал в реанимацию.

Взрыв произошел в киоске спортивных товаров. После этого в помещении начался пожар, уточнялось в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

Ранее в городе Санкт-Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре «Галерея».

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