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Стало известно, сколько иностранных туристов посетили Россию за полгода

Росстат: число иностранных туристов в России за полгода выросло почти в 1,5 раза

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Число зарубежных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на 42,4%. В январе — июне услугами отелей воспользовались 1,8 млн иностранцев, свидетельствуют данные Росстата.

«Мы наблюдаем последовательную динамику роста турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметила директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

Максутова также подчеркнула, что сейчас в России ведется большая работа по позиционированию единого бренда Discover Russia и запуску прямых чартерных рейсов.

До этого россиян предупредили о подорожании ЖД и авиабилетов с августа. Согласно прогнозам, рост цен может составить до 50%. Сэкономить позволит отказ от дополнительных услуг или покупка невозвратных билетов.

Ранее турэксперт назвала лучшие зарубежные направления для отдыха осенью.

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