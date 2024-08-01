Россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке

В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3% от текущих значений, заявил «Газете.Ru» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«Ожидается, что в 2025 году рынок недвижимости ждет «оттепель», и мы сможем увидеть ставку по ипотечным программам на 2-3% ниже, чем установлена в 2024 году», — отметил эксперт.

Сейчас многие придерживаются стратегии затишья в плане покупки недвижимости, подчеркнул Колядов. Чтобы защитить свои деньги от инфляции можно использовать различные финансовые инструменты: положить их на депозиты в банках, облигации или инвестировать в акции компаний. Также можно купить товары длительного пользования, посоветовал аналитик.

До этого правительство РФ продлило программу льготной IT-ипотеки до 2030 года. При этом условия предоставления льготных кредитов айтишникам претерпели ряд изменений. В частности, теперь программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

Ранее эксперт предрек рост ипотечных ставок в августе.