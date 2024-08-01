Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке

Аналитик Колядов: в 2025 году ставки по ипотеке могут упасть на 2-3%

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

В 2025 году ипотечные ставки могут снизиться на 2-3% от текущих значений, заявил «Газете.Ru» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«Ожидается, что в 2025 году рынок недвижимости ждет «оттепель», и мы сможем увидеть ставку по ипотечным программам на 2-3% ниже, чем установлена в 2024 году», — отметил эксперт.

Сейчас многие придерживаются стратегии затишья в плане покупки недвижимости, подчеркнул Колядов. Чтобы защитить свои деньги от инфляции можно использовать различные финансовые инструменты: положить их на депозиты в банках, облигации или инвестировать в акции компаний. Также можно купить товары длительного пользования, посоветовал аналитик.

До этого правительство РФ продлило программу льготной IT-ипотеки до 2030 года. При этом условия предоставления льготных кредитов айтишникам претерпели ряд изменений. В частности, теперь программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

Ранее эксперт предрек рост ипотечных ставок в августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами