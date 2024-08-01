Раскрыты причины резкого скачка цен на земельные участки в России

За год в России стоимость земельных участков подскочила на 25% и обогнала цены на загородные дома. В первую очередь такая ситуация связана с «колоссальным» развитием инфраструктуры загородной территории, объяснил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно активно инфраструктурное развитие наблюдается в Москве и Подмосковье, отметил эксперт. В числе прочего, создана комфортное жд-сообщение, система электропоездов успешно интегрирована в систему московского и областного транспорта.

«То есть на самом деле электрички уже на четырех диаметрах, транспортная среда стала на порядок более комфортной, частота движений стала выше», — пояснил Апрелев.

Также важной причиной роста цен на землю стали инфляция и льготная ипотека. Так, в последние пару лет доля ипотечных программ затрагивала и индивидуальное жилищное строительство, давала возможность покупки участка.

Помимо этого, среди россиян растут спрос на землю в регионах во многом из-за недостаточно развитой городской инфраструктуры. При этом пригородные участки власти стараются интегрировать в городскую среду, комплексный подход подразумевает возведение не только домов, но и важных соцобъектов в шаговой доступности.

«Это скорее всего и увеличит спрос на землю и на загородное жилье», — считает риелтор.

Напомним, как выяснили эксперты, средняя цена сотки земли в стране достигла 243 тыс. рублей. Подорожание земли наблюдалось в 60 регионах России, в наибольше степени в Калмыкии, на Алтае, в Тюменской области, Тыве и Свердловской области.

Ранее специалисты узнали цели россиян при покупке жилья.