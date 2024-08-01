Малый бизнес приграничных регионов получил почти 15 млрд рублей благодаря господдержке

Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов --Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей — привлек финансирование почти на 15 млрд рублей в первом полугодии за счет специального лимита «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Специальный лимит «зонтичных» поручительств предусматривает повышенный уровень покрытия риска для кредитования.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, благодаря спецлимиту предприниматели заключили более 1,5 тыс. кредитных договоров, из общего числа которых 87% приходится на микробизнес.

«Компании из приграничных регионов привлекли почти 11,4 млрд рублей, Крыма и Севастополя — более 3,5 млрд рублей», — уточнил он.

Наибольшее количество кредитов под спецлимит «зонтичных» поручительств в приграничных субъектах получили обрабатывающие производства, строительные и сельскохозяйственные предприятия, в Крыму и Севастополе — компании из строительной отрасли, индустрии гостеприимства и производственной сферы.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем поручил поддержать малый и средний бизнес приграничных регионов.

В начале года Корпорация МСП предоставила специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.

Этот инструмент господдержки был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».