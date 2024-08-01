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В России захотели урегулировать рынок рассрочки

В КонфОП предложили ввести период охлаждения для рассрочки

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Depositphotos

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась к Центральному банку РФ с предложениями по регулированию рынка рассрочки, сообщает «Коммерсантъ».

Необходимо принять меры для защиты потребителей, считают правозащитники. Среди главных рисков пользователей сервисов оплаты покупок частями в КонфОП выделили отсутствие оценки уровня закредитованности и доходов заемщика, неконтролируемый рост долговой нагрузки и отсутствие регулирования размеров штрафов и пени.

В конфедерации предлагают внедрить обязательную предварительную проверку потенциальных заемщиков через Бюро кредитных историй (БКИ) и установить порог для штрафов за просрочку платежей.

Кроме того, предлагается ввести период охлаждения для рассрочки. Это даст покупателю возможность отказаться от денег и купленного товара без уплаты процентов.

В последнее время у россиян сформировалась новая потребительская привычка. Состоятельные граждане стали чаще покупать товары в рассрочку.

Ранее россияне оценили важность чека при покупке товаров.

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