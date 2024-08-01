Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде поддержали легализацию майнинга криптовалют

Профильный комитет Совфеда РФ поддержал закон о легализации добычи криптовалют

close
100%
Alessandro Bianchi/Reuters

Комитет верхней палаты российского парламента по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о легализации в РФ деятельности по добыче криптовалют. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, сенаторы из профильного комитета рекомендовали Совету Федерации одобрить инициативу. Ожидается, что рассмотрение документа состоится на пленарном заседании 2 августа.

Законопроект о легализации в стране деятельности по добыче криптовалют был внесен в Государственную думу РФ в ноябре 2022 года. Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. При этом инициативу пришлось дорабатывать.

30 июля 2024 года ГД РФ приняла данный закон во втором и третьем чтениях. Из документа следует, что право добывать криптовалюты получили российские юридические лица и ряд индивидуальных предпринимателей. Также майнингом разрешили заниматься физическим лицам, которые не превышают установленные кабинетом министров лимиты потребления электричества.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами