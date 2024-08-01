В Совфеде поддержали легализацию майнинга криптовалют

Комитет верхней палаты российского парламента по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о легализации в РФ деятельности по добыче криптовалют. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, сенаторы из профильного комитета рекомендовали Совету Федерации одобрить инициативу. Ожидается, что рассмотрение документа состоится на пленарном заседании 2 августа.

Законопроект о легализации в стране деятельности по добыче криптовалют был внесен в Государственную думу РФ в ноябре 2022 года. Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. При этом инициативу пришлось дорабатывать.

30 июля 2024 года ГД РФ приняла данный закон во втором и третьем чтениях. Из документа следует, что право добывать криптовалюты получили российские юридические лица и ряд индивидуальных предпринимателей. Также майнингом разрешили заниматься физическим лицам, которые не превышают установленные кабинетом министров лимиты потребления электричества.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.