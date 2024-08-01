В России отмечен повышенный спрос на крупную бытовую технику

В России увеличился спрос на крупную бытовую технику. Об этом со ссылкой на представителей крупных торговых сетей сообщают «Ведомости».

В частности, рост продаж случился в категориях стиральных машин, холодильников и духовых шкафов.

«Ведомости» отмечают, что, по данным компании «М.Видео-Эльдорадо», за первое полугодие 2024 года россияне приобрели стиральных машин на 59 млрд руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярными марками в настоящее время считаются китайская Haier, южнокорейская LG, турецкая Beko, итальянские Candy и Indesit (по суммам продаж они входят в топ-5). Если же говорить о продажах в штуках, то наибольший успех показывает Haier, который в секторе стиральных машин занимает уже четвертую часть российского рынка.

29 июля стало известно, сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году. По сравнению с 2023 годом сумма выросла вдвое.

Ранее сообщалось, что работодатели избивали кнутом подчиненного из-за невыполненного плана по продажам.