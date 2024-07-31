Стало известно, насколько подорожал бензин с начала года

Росстат сообщил о росте потребительских цен на бензин в России с 23 по 29 июля на 0,42% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 29 июля цены на бензин выросли на 5,2% по отношению к началу года, превысив общую инфляцию, которая составила 4,99%. С начала июля рост цен на бензин достиг 2,2%, в то время как общая инфляция за этот период составила 1,07%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 29 июля достигла 57,3 руб. Цена литра АИ-92 составила 52,9 руб., АИ-95 — 57,9 руб., АИ-98 — 72,53 руб.

Цены на дизельное топливо также продолжили рост, увеличившись на 0,28% с 23 по 29 июля. Средняя цена ДТ на 29 июля составила 66,53 руб. за литр.

«По 95-му бензину в июле действительно произошел резкий рост оптовых цен. Однако на данный момент, в течение последней недели, принятые меры позволили сдержать этот ценовой скачок», — заявил 31 июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Накануне стало известно, что Госдума предложила ввести квоты на поставки бензина на внутренний рынок и увеличить долю его продаж на бирже с 13 до 20%. Эти меры направлены на сдерживание роста розничных цен на бензин, которые с начала июля увеличились на 12,2%. Также были обсуждены причины повышения цен, включая ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и логистические проблемы.

Ранее Новак рекомендовал нефтяникам увеличить загрузку НПЗ из-за спроса на бензин.