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Польша предложила Украине покупать генерируемую углем электроэнергию

В парламенте Польши сообщили о готовности поставлять Украине электроэнергию

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Unsplash

Польша готова поставлять Украине электроэнергию, которая будет генерироваться путем сжигания угля. Об этом сообщил глава комитета иностранных дел Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль в эфире радиостанции Radio Zet.

Депутат отметил, что Варшава уже разработала решение по предотвращению расходов в рамках системы торговли квотами на углеродные выбросы ЕС (ETS).

«У нас уже есть решение. Я пока не могу сказать, как оно выглядит технически», — отметил парламентарий.

Коваль добавил, что для реализации плана Польше необходимо получить одобрение от Еврокомиссии. При этом, по словам главы комитета, электричество для Украины будет поставляться не по самым низким ценам.

До этого в Минэнерго Украины сообщили, что страна привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии в связи с дефицитом мощности в энергосистеме. В ведомстве уточнили, что значительная нехватка мощностей в энергетической системе государства остается.

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.

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