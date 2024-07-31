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Стоимость нефти превысила $80 за баррель

Brent взлетела выше $80 на обострении ситуации на Ближнем Востоке

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Kin Cheung/AP

Цены на нефть резко выросли до $80 в среду на геополитических рисках, связанных с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 14:21 по cентябрьские фьючерсы Brent на бирже ICE Futures дорожали на $2,13 (2,71%) — до $80,76 за баррель. Октябрьские контракты прибавляли $2,11 (2,7%), торгуясь на уровне $80,18.

Ралли было вызвано сообщениями о гибели в Тегеране лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС обвинили Израиль и пообещали продолжить борьбу. Новый президент Ирана Пезешкиан заявил, что виновные пожалеют о содеянном.

«Мы ожидаем среднюю цену по 2024 году на уровне $85/баррель», — прокомментировал ситуацию портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Накануне котировки снижались из-за опасений замедления спроса в Китае на фоне слабых макроэкономических данных. ВВП КНР в I полугодии вырос хуже ожиданий, а импорт нефти упал на 11%.

Ранее Украина назвала условие для разрешения вопроса с транзитом нефти в Словакию.

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