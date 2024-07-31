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Экономист спрогнозировал курс рубля на август

Аналитик Васильев: курс рубля в августе останется вблизи текущих значений

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Shutterstock

Курс рубля в августе будет стабильным и останется вблизи текущих значений, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его слова приводит Финансы Mail.ru.

Согласно прогнозам, доллар в следующем месяце будет торговаться в диапазоне 84-88 рубля, евро — в пределах 92-96 рубля. Курс юаня составит 11,5-12,1 рубля.

Поддержку российской валюте продолжат оказывать высокие цены на нефть, отметил Васильев. Ожидается, что котировки Brent в августе останутся на уровне $80−85 за баррель.

Кроме того, опорой курсу рубля служит профицит торгового баланса, добавил аналитик. Объем российского экспорта за квартал примерно на $30 млрд превышает импорт, подчеркнул он.

Между тем стоимость Brent в среду, 31 июля, в моменте опускалась ниже $78. Топливо торговалось ниже этого уровня впервые с начала лета.

Ранее в Европе начал разгораться газовый конфликт.

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